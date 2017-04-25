Роберта Винчи: "Взволнована, что сыграю с Шараповой"

Итальянка Роберта Винчи, которая в среду в первом круге турнира в Штутгарте сыграет с Марией Шараповой в первом матче россиянки после 15-месячной дисквалификации, отметила, что довольна жеребьевкой и ждет интересной встречи. Напомним, что экс-первая ракетка мира была отстранена на 1 год 3 месяца за употребление мельдония и возвращается к соревновательной деятельности ровно в тот день, когда истекает срок дисквалификации.

- Жеребьевка? Я довольна. Это будет интересный матч, вне всяких сомнений. Сложный матч, проверочный. Но я все равно счастлива. И взволнована, что сыграю против Марии, - сказала Винчи на пресс-конференции в понедельник. - Возвращение - это, конечно, большое событие и для нее самой, и для тенниса в целом. Для меня же это обычный турнир. Я готовилась к нему так же, как и к остальным. Ничего особенного. В среду против Марии нужно будет показывать свою игру и сохранять фокус. Грунт здесь необычный – он достаточно быстрый.