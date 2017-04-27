00:37 | ТЕННИС — WTA

Роберта Винчи: "Возвращение Шараповой - это хорошо для тенниса"

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Теннисистка Роберта Винчи после поражения от Марии Шараповой в первом круге турнира WTA в Штутгарте отметила, что для нее это была тяжелая игра. По словам итальянки, возвращение россиянки на корт после дисквалификации хорошо для тенниса.

- Как вы считаете, на пользу ли женскому теннису возвращение Шараповой? 

- Да, я думаю, это хорошо для тенниса. Что касается матча… Это была тяжелая игра. Она здорово смотрелась, действовала агрессивно, хорошо подавала. Я начала лучше, но затем она прибавила. Мария – отличная теннисистка. Сегодня она была очень сконцентрированная. Я выложилась на максимум. Но она показала очень высокий уровень игры. Но, конечно, я недовольна. Я же проиграла. Возможно, сегодня я действовала лучше, чем когда мы с ней встречались в последний раз. Но в любом случае я расстроена.

Напомним, матч завершился в двух сетах - 7:5, 6:3.  "СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой.

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