Роберта Винчи: "Шарапова не должна была получить wild card"

Итальянка Роберта Винчи выступила против предоставления wild card Марии Шараповой. Винчи встретится с 30-летней россиянкой в первом круге турнира WTA в Штутгарте. Эти соревнования станут для Шараповой первыми после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония.

– Лично я не согласна с тем, что ей дали wild card. Это касается и Рима, и других турниров, – цитирует Strait Times Винчи. – Мария – отличный игрок, ничего не имею против нее. Да, она допустила ошибку. Она имеет право вернуться на корт, но пусть сделает это без wild card. Я понимаю, что Шарапова важна для WTA, тенниса и всего прочего. Она – хороший человек, великая чемпионка. Но я так считаю.

Напомним, ранее Радванска выразила уверенность в том, что организаторы турниров Roland Garros и "Уимблдон" не должны давать wild card Шараповой.

Вернется ли Шарапова в элиту?