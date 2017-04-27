Роберта Винчи: "Не хочу говорить о wild card Шараповой"

Теннисистка Роберта Винчи после поражения в первом круге турнира WTA от Марии Шараповой отметила, что не изменила своего мнения по поводу wild card, который россиянка получила от организаторов. Ранее италянка заявила, что Шарапова должна стартовать на турнирах на общих основаниях, а не по специальным приглашениям.

- Да, было много обсуждений по поводу wild card, - заявила Винчи на пресс-конференции после матча. - Но что я могу сделать теперь? Я проиграла. Она получила wild card, выиграла и счастлива. Вот и все. Не хочу говорить об этом. Я уже говорила свое мнение по этому поводу и не хочу больше ничего обсуждать.

Напомним, матч завершился в двух сетах - 7:5, 6:3. "СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой.