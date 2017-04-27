Роберта Винчи: "Матч Шараповой и Макаровой - это дерби"

Теннисистка Роберта Винчи после поражения от Марии Шараповой в первом круге турнира в Штутграте отметила, что для россиянки следующий поединок против Екатерины Макаровой будет непростым. По ее словам, всегда сложно встречаться с соотечественниками.

- Это будет непростой матч для Шараповой, - заявила Винчи на пресс-конференции после матча. - Я встречалась с Макаровой здесь в прошлом году и действительно неплохо играла. Думаю, это будет интересный матч. Катерина – левша, они обе россиянки, так что это будет дерби. Всегда непросто встречаться с соотечественницами. Уверена, обе покажут теннис высокого уровня. Наверное, я посмотрю этот матч по телевизору дома. Возможно. Нет, я пойду на пляж.

Напомним, матч завершился в двух сетах - 7:5, 6:3. "СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой.