Риске победила Радванску и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Американка Элисон Риске победила в матче четвертьфинала турнира в Шэньчжэне Агнешку Радванску из Польши – 6:2, 3:6, 6:0. В полуфинале она встретится с победительницей пары Камила Джорджи – Ван Цян.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Риске (США, 8) – Радванска А. (Польша, 1) – 6:2, 3:6, 6:0