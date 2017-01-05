13:03 | ТЕННИС — WTA

Риске победила Радванску и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

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Американка Элисон Риске победила в матче четвертьфинала турнира в Шэньчжэне Агнешку Радванску из Польши – 6:2, 3:6, 6:0. В полуфинале она встретится с победительницей пары Камила ДжорджиВан Цян.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Риске (США, 8) – Радванска А. (Польша, 1) – 6:2, 3:6, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

Си, Винус, Сима, Ага, Цибуля, Энджи...) Вся элита по-быстрому послилась и готовится к АО.)) Начало января самый лафовый период для ставок в теннисе.))

14:18

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