Риске победила Радванску и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Американка Элисон Риске победила в матче четвертьфинала турнира в Шэньчжэне Агнешку Радванску из Польши – 6:2, 3:6, 6:0. В полуфинале она встретится с победительницей пары Камила Джорджи – Ван Цян.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Риске (США, 8) – Радванска А. (Польша, 1) – 6:2, 3:6, 6:0
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14:18