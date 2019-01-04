Риске обыграла Кирстю и пробилась в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Американская теннисистка Элисон Риске обыграла румынку Сорану Кирстю (7:5, 6:1) и вышла в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне (Китай). Матч продолжался один час и 39 минут.
В полуфинале американка сыграет с победительницей матча между россиянками Вероникой Кудерметовой и Верой Звонаревой.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисон Риске (США) - Сорана Кирстя (Румыния) - 7:5, 6:1
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