Риске обыграла Кирстю и пробилась в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Американская теннисистка Элисон Риске обыграла румынку Сорану Кирстю (7:5, 6:1) и вышла в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне (Китай). Матч продолжался один час и 39 минут.

В полуфинале американка сыграет с победительницей матча между россиянками Вероникой Кудерметовой и Верой Звонаревой.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элисон Риске (США) - Сорана Кирстя (Румыния) - 7:5, 6:1