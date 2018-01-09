07:45 | Теннис — WTA

Риске и Никулеску вышли во второй круг турнира в Хобарте


Американская теннисистка Элисон Риске в первом круге турнира WTA в Хобарте обыграла чешку Катержину Синякову2:6, 6:3, 7:5. В еще одном поединке румынка Моника Никулеску одержала победу над своей соотечественницей Ириной Бегу - 2:6, 6:3, 7:5.

Хобарт (Австралия) 

Турнир WTA Hobart International 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Риске (США) - Синякова (Чехия, 8) - 2:6, 6:3, 7:5

Никулеску (Румыния, Q) - Бегу (Румыния, 6) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hobart/2018/11/5/

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