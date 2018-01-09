Риске и Никулеску вышли во второй круг турнира в Хобарте

Американская теннисистка Элисон Риске в первом круге турнира WTA в Хобарте обыграла чешку Катержину Синякову - 2:6, 6:3, 7:5. В еще одном поединке румынка Моника Никулеску одержала победу над своей соотечественницей Ириной Бегу - 2:6, 6:3, 7:5.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Риске (США) - Синякова (Чехия, 8) - 2:6, 6:3, 7:5

Никулеску (Румыния, Q) - Бегу (Румыния, 6) - 6:3, 6:2