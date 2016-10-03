Решение по делу Шараповой будет объявлено завтра

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил, что вердикт по делу россиянки Марии Шараповой будет вынесен завтра. Решение CAS будет обнародовано в 16.00 по московскому времени.

Напомним, 8 июня Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. Дисквалификация отсчитывается от 26 января 2016 года. В этот день после проигранного четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии с Сереной Уильямс россиянка сдала положительную допинг-пробу. Мельдоний выступившая с заявлением 7 марта теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не знала о его включении в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством с 1 января 2016-го.

После вердикта ITF Шарапова решила оспорить это наказание в CAS.