18:20 | ТЕННИС — WTA

Решение по делу Шараповой будет объявлено завтра

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Мария ШАРАПОВА.Шарапова: от дисквалификации до доли в UFC

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил, что вердикт по делу россиянки Марии Шараповой будет вынесен завтра. Решение CAS будет обнародовано в 16.00 по московскому времени.

Напомним, 8 июня Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. Дисквалификация отсчитывается от 26 января 2016 года. В этот день после проигранного четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии с Сереной Уильямс россиянка сдала положительную допинг-пробу. Мельдоний выступившая с заявлением 7 марта теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не знала о его включении в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством с 1 января 2016-го.

После вердикта ITF Шарапова решила оспорить это наказание в CAS.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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US46

and0508 Было бы интересна еще одна встреча с Сереной .. 18:38 Пробитием юбилейной двадцаточки?))

19:48

and0508

Было бы интересна еще одна встреча с Сереной ..

18:38

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