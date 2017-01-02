Радванска вышла во второй круг турнира в Китае, Бабош уступила Стоянович

Польская теннисистка Агнешка Радванска одержала победу в первом круге турнира в Китае над Дуань Инин - 6:2, 6:7 (4:7), 7:5. Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. В следующей стадии Радванска сыграет с представительницей Румынии Сораной Кирстей.

В другом матче пятая "сеяная" турнира Тимеа Бабош уступила представительнице Сербии Нине Стоянович (1:6, 7:5, 6:2). Теннисистки провели на корте 2 часа.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Радванска А. (Польша, 1) - Дуань Инин (Китай, WC) - 6:2, 6:7 (4:7), 7:5

Стоянович (Сербия, Q) - Бабош (Венгрия, 5) - 1:6, 7:5, 6:2

Жабер (Тунис, Q) - Фегеле (Швейцария, Q) - 6:0, 6:2

Джорджи (Италия) - Богдан А. (Румыния, LL) - 1:6, 7:6 (7:5), 6:3

Синякова (Чехия) - Пэн Шуай (Китай) - 6:3, 7:5