Радванска во втором круге турнира в Китае сыграет с Макаровой

Представительница Польши Агнешка Радванска в первом круге турнира в Китае одержала победу над Ван Цян - 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. В следующей стадии третья "сеяная" турнира встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 5 424 394 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Радванска А. (Польша, 3) - Ван Цян (Китай, WC) - 6:2, 6:2
Дои (Япония) - Гиббс (США, Q) - 7:5, 6:2
Ван Яфань (Китай, Q) - Бренгл (США) - 6:2, 6:2
Младенович (Франция) - Янкович Е. (Сербия) - 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)