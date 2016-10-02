Радванска во втором круге турнира в Китае сыграет с Макаровой

Представительница Польши Агнешка Радванска в первом круге турнира в Китае одержала победу над Ван Цян - 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. В следующей стадии третья "сеяная" турнира встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Радванска А. (Польша, 3) - Ван Цян (Китай, WC) - 6:2, 6:2

Дои (Япония) - Гиббс (США, Q) - 7:5, 6:2

Ван Яфань (Китай, Q) - Бренгл (США) - 6:2, 6:2

Младенович (Франция) - Янкович Е. (Сербия) - 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)