Радванска уступила Лучич-Барони во втором круге Australian Open

Представительница Польши Агнешка Радванска в матче второго круга турнира "Большого шлема" проиграла Мирьяне Лучич-Барони из Хорватии – 3:6, 2:6. Николь Гиббс из США оказалась сильнее своей соотечественницы Ирины Фалькони – 6:4, 6:1. Швейцарка Тимеа Бачински вышла в следующий круг турнира, обыграв Данку Ковинич из Черногории – 6:1, 7:6 (7:5).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Лучич-Барони (Хорватия) – Радванска А. (Польша, 3) – 6:3, 6:2

Гиббс (США) – Фалькони (США) – 6:4, 6:1

Бачински (Швейцария, 12) – Ковинич (Черногория) – 6:1, 7:6 (7:5)