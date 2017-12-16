Радванска совершила лучший удар в 2017 году. Видео

Полька Агнешка Радваньска победила по итогам голосования болельщиков на официальном сайте WТА в номинации "Удар года". За нее отдали голоса 55 процентов участников опроса. Свой удар спорстменка исполнила в матче против Юлии Гергес на турнире в Ухане.

Отметим, что Радванска в пятый год подряд побеждает в этой номинации.

На втором месте оказался еще один удар Радванской, который она сделала на турнире а Сиднее. Тройку лучших замкнул удар россиянки Дарьи Касаткиной на соревнованиях в Торонто.