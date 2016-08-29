Победительница турнира в Нью-Хэйвене полька Агнешка Радванска поднялась на четвертое место в чемпионской гонке WTA. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, по-прежнему замыкает первую десятку.
Чемпионская гонка WТА
Положение на 29 августа
1 (1*). С. Уильямс (США) – 6270
2 (2). Кербер (Германия) – 5802
3 (3). Халеп (Румыния) – 3829
4 (5). Радванска (Польша) – 3461
5 (4). Мугуруса (Испания) – 3388
6 (6). Цибулкова (Словакия) – 2836
7 (7). Суарес-Наварро (Испания) – 2709
8 (8). Кис (США) – 2706
9 (9). Плишкова (Чехия) – 2578
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2462...
14 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 1955...
26 (28). МАКАРОВА (Россия) – 1344...
27 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1336...
28 (25). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1324...
91 (90). ГАСПАРЯН (Россия) – 534...
93 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 512
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