10:24 | ТЕННИС — WTA

Радванска поднялась на четвертое место в чемпионской гонке WTA

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Победительница турнира в Нью-Хэйвене полька Агнешка Радванска поднялась на четвертое место в чемпионской гонке WTA. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, по-прежнему замыкает первую десятку.

Чемпионская гонка WТА

Положение на 29 августа

1 (1*). С. Уильямс (США) – 6270

2 (2). Кербер (Германия) – 5802

3 (3). Халеп (Румыния) – 3829

4 (5).  Радванска (Польша) – 3461

5 (4). Мугуруса (Испания) – 3388

6 (6). Цибулкова (Словакия) – 2836

7 (7). Суарес-Наварро (Испания) – 2709

8 (8). Кис (США) – 2706

9 (9). Плишкова (Чехия) – 2578

10 (10).  КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2462...

14 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 1955...

26 (28). МАКАРОВА (Россия) – 1344...

27 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1336...

28 (25). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1324...

91 (90). ГАСПАРЯН (Россия) – 534...

93 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 512

* - положение в предыдущем рейтинге

 

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