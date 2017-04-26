Радванска ответила агенту Шараповой

Полька Агнешка Радванска заявила, что не знает, кто такой агент Марии Шараповой Макс Айзенбад. Американец после слов Радванской и Возняцки о том, что Шараповой не должны давать wild card на турниры "Большого шлема", назвал обеих теннисисток "середняками, которые никогда ничего не выигрывали". Сегодня стало известно, что Айзенбад получил за это выговор от главы WTA Стива Саймона.

– Могу ли я прокомментировать слова Айзенбада? А кто такой Макс? Кто этот парень? Вот мой комментарий, – приводит The Times слова Радванской.

Напомним, что сегодня в 19.30 по московскому времени Шарапова начнет свой первый официальный матч после 15-месячной дисквалификации. Соперницей россиянки на турнире в Штутгарте будет 34-летняя итальянка Роберта Винчи. "СЭ" проведет прямую трансляцию игры.