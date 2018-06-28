Радванска обыграла Остапенко в 1/4 финала турнира в Истборне

Польская теннисистка Агнешка Радванска обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко (6:2, 7:5) в 1/4 финала турнира WTA в Истборне (Великобритания). Матч продолжался один час и 32 минуты.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Агнешка Радванска (Польша) - Елена Остапенко (Латвия, 5) - 6:2, 7:5
В полуфинале польская теннисистка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) - Каролина Плишкова (Чехия).
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