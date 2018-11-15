Радванска - о завершении карьеры: "Это было нелегкое решение.

Финалистка Уимблдона-2012, экс-вторая ракетка мира полька Агнешка Радванска прокомментировала свое решение о завершении карьеры в возрасте 29-лет. Ранее польская теннисистка заявляла, что больше не может тренироваться и играть так, как привыкла.

- Это было нелегкое решение, - приводит официальный сайт WTA слова Радвански. - Я благодарна за то, что у меня осталось так много особых воспоминаний, в том числе 20 титулов WTA, чемпионат WTA в Сингапуре, финал Уимблдона и многие другие. На протяжении всей своей карьеры я всегда старалась как можно лучше представлять свою страну.

Надеюсь, что мои теннисные матчи стали для вас источником эмоций и радости. Ваша поддержка, теплые слова и вера в меня были со мной в каждом матче, и это то, за что я благодарен. Спасибо за каждую бессонную ночь перед телевизором моим болельщикам - это была самая большая честь и лучшая награда за мой тяжелый труд. Я искренне благодарна за то, что у меня самые лучшие и преданные поклонники во всем теннисе.

В своей карьере Радванска завоевала 20 титулов в одиночном разряде. Самые крупные – на супертурнире в Майами (2012), итоговом чемпионате-2015 и в Пекине (2011, 2016). С 2011 по 2016-й она неизменно завершала сезон в топ-10, четырежды – в первой пятерке мирового рейтинга. Также в активе польки два парных титула.

Летом 2017 года Радванска вышла замуж за своего спарринг-партнера Давида Цельта.

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