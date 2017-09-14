Путинцева вышла в третий круг турнира в Токио

Юлия Путинцева из Казахстана пробилась в третий круг турнира в Токио. Ее соперница китаянка Хань Синьюнь отказалась от борьбы во втором сете при счете 2:6, 0:2. В следующем круге Путинцева сыграет со своей соотечественницей Зариной Дияс.

Токио (Япония)

Турнир WTA Japan Women's Open Tennis

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Путинцева (Казахстан, 8) – Хань Синьюнь (Китай) – 6:2, 2:0 отказ 2-го игрока

Фетт (Хорватия, Q) – Чепелова (Словакия) – 6:0, 6:3

Дияс (Казахстан, Q) – Чжан Шуай (Китай, 2) – 6:4, 6:2

Ван Цян (Китай) – Нара (Япония) – 6:2, 6:3