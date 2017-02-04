Путинцева вышла в финал St. Petersburg Ladies Trophy, обыграв Цибулкову

Представительница Казахстана Юлия Путинцева в полуфинально матче St. Petersburg Ladies Trophy одержала победу над словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой - 3:6, 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты. В финале турнира Путинцева встретится с француженкой Кристиной Младенович.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Путинцева (Казахстан) - Цибулкова (Словакия, 2) - 3:6, 6:4, 6:4