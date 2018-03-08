Пуиг одержала победа в первом круге турнира в Индиан-Уэлссе

Олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиг обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя в первом круге турнира в Индиан-Уэлссе – 6:3, 7:6 (7:3). В других матчах румынка Сорана Кирстя оказалась сильнее соотечественницы Моники Никулеску​ – 6:2, 6:3, а бельгийка Янина Викмайер нанесла поражение американке Кайле Дэй – 6:3, 6:2.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя (Румыния) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 6:2, 6:3​

Янина Викмайер (Бельгия, Q) – Кайла Дэй (США, WC) – 6:3, 6:2

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:3, 7:6 (7:3)