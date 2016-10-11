Пуиг обыграла Нару, а Шведова уступила Осаке на турнире в Тяньцзине

Пуэрториканка Моника Пуиг в первом круге турнира в Тяньцзине обыграла японку Куруми Нару со счетом 6:3, 7:6 (7:5). В другом поединке Ярослава Шведова из Казахстана уступила Наоми Осаке из Японии – 4:6, 2:6.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Арруабаррена (Испания) – Лю Фанчжоу (Китай, Q) – 6:4, 2:6, 6:4

Пуиг (Пуэрто-Рико, 5) – Нара (Япония) – 6:3, 7:6 (7:5)

Осака (Япония) – Шведова (Казахстан, 8) – 6:4, 6:2

Линетт (Польша) – Стоянович (Сербия, Q) – 7:6 (8:6), 6:0