Пуиг досрочно завершила сезон

Пуэрториканка Моника Пуиг приняла решение досрочно завершить сезон. Об этом олимпийская чемпионка Рио-Де-Жанейро сообщила в своем твиттере. Ранее сообщалось, что Пуиг выступит на Кубке Кремля, который пройдет в Москве с 15 по 23 октября.

"Сезон-2016 был самым запоминающимся в моей карьере! Время отдохнуть и подготовиться зажечь в 2017-м!" – написала Пуиг.