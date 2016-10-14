Пуиг досрочно завершила сезон

Пуэрториканка Моника Пуиг приняла решение досрочно завершить сезон. Об этом олимпийская чемпионка Рио-Де-Жанейро сообщила в своем твиттере. Ранее сообщалось, что Пуиг выступит на Кубке Кремля, который пройдет в Москве с 15 по 23 октября.
"Сезон-2016 был самым запоминающимся в моей карьере! Время отдохнуть и подготовиться зажечь в 2017-м!" – написала Пуиг.
2016 was the most memorable season of my career so far! Time to rest and get ready to light it up in 2017! Love you all! -Pica ❤️#OffSeason pic.twitter.com/UX1ZcL1tiH– Monica Puig (@MonicaAce93) 14 октября 2016 г.