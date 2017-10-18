Пуиг, Бертенс и Пармантье - в четвертьфинале турнира в Люксембурге

Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг во втором круге турнира WTA в Люксембурге обыграла бельгийку Элиссон Ван Уйтванк - 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). Также в следующий раунд вышли Наоми Броади (Великобритания), Кики Бертенс (Голландия), Юханна Ларссон (Швеция) и Полин Пармантье (Франция).

Ранее россиянка Евгения Родина уступила Карине Виттхефт из Германии.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Пуиг (Пуэрто-Рико) - Ван Уйтванк (Бельгия, Q) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:1)

Броади Н. (Великобритания, LL) - Лисицки (Германия, WC) - 4:6, 7:5, 6:3

Бертенс (Голландия, 2) - Петкович (Германия, WC) - 6:2, 2:1 отказ 2-го игрока

Ларссон (Швеция) - Хаддад Майя (Бразилия, 7) - 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Пармантье (Франция, Q) - Сепеде Ройг (Парагвай) - 7:5, 6:1