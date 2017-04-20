Представитель Серены Уильямс подтвердила: осенью теннисистка ждет рождения ребенка

Представитель американской теннисистки Серены Уильямс Келли Буш Новак подтвердила информацию о беременности спортсменки. Она подчеркнула, что рождение ребенка ожидается осенью.

Напомним, что в конце декабря 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.

Отметим, что в конце января 35-летняя теннисистка в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open.

"Рада подтвердить, что Серена осенью ждет рождения ребенка", – приводит AFP слова Новак.

Эйс от Серены. Текст на беременность