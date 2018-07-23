Потапова вышла во второй круг турнира в Москве

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира WTA в Москве обыграла Викторию Томову из Болгарии - 6:1, 6:1. Также в следующий раунд пробилась Тамара Зиданшек из Словении.

В следующем раунде Потапова сыграет с победительницей пары Кристина Плишкова - Катержина Синякова.

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия ПОТАПОВА (Россия, WC) - Виктория Томова (Болгария) - 6:1, 6:1

Тамара Зиданшек (Словения) - Антония Лоттнер (Германия, WC) - 6:3, 6:1