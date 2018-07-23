Потапова вышла во второй круг турнира в Москве

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира WTA в Москве обыграла Викторию Томову из Болгарии - 6:1, 6:1. Также в следующий раунд пробилась Тамара Зиданшек из Словении.
В следующем раунде Потапова сыграет с победительницей пары Кристина Плишкова - Катержина Синякова.
Москва (Россия)
Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия ПОТАПОВА (Россия, WC) - Виктория Томова (Болгария) - 6:1, 6:1
Тамара Зиданшек (Словения) - Антония Лоттнер (Германия, WC) - 6:3, 6:1
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