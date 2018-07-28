15:18 | Теннис — WTA

Потапова стала первой финалисткой Moscow River Cup


Россиянка Анастасия Потапова победила представительницу Словении Тамару Зиданшек в полуфинале Moscow River Cup. При счете 6:3, 4:6, 2:5 Зиданшек отказалась от продолжения борьбы.

В финале 17-летняя Потопова встретится с победителем матча Александра Саснович (Беларусь) - Ольга Данилович (Сербия).

Москва (Россия) 

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad 

Призовой фонд 626 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Анастасия ПОТАПОВА (Россия, WC) - Тамара Зиданшек (Словения) - 3:6, 6:4, 5:2 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/moscow/2018/

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Материалы других СМИ