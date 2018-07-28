Потапова стала первой финалисткой Moscow River Cup

Россиянка Анастасия Потапова победила представительницу Словении Тамару Зиданшек в полуфинале Moscow River Cup. При счете 6:3, 4:6, 2:5 Зиданшек отказалась от продолжения борьбы.



В финале 17-летняя Потопова встретится с победителем матча Александра Саснович (Беларусь) - Ольга Данилович (Сербия).



Москва (Россия)



Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad



Призовой фонд 626 750 долларов



Открытые корты, грунт



Одиночный разряд



Полуфинал



Анастасия ПОТАПОВА (Россия, WC) - Тамара Зиданшек (Словения) - 3:6, 6:4, 5:2 отказ 2-го игрока