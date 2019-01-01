Потапова проиграла Соснович в Брисбене

Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение в матче первого круга турнира WTA в Брисбене. В двух сетах она уступила Александре Соснович из Белоруссии.

В других встречах Петра Квитова одолела Дэниэл Коллинз, Анастасия Севастова обыграла Дарью Гаврилову, Катержина Синякова уступила Айле Томлянович, а Джоанна Конта взяла верх над Слоан Стивенс.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 899 500 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, 4) - Дэниэлл Коллинз (США) - 6:7 (6:8), 7:6 (8:6), 6:3

Александра Соснович (Белоруссия) - Анастасия Потапова (Россия, Q) - 6:4, 7:5

Анастасия Севастова (Латвия, 8) - Дарья Гаврилова (Австралия) - 6:3, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) - Катержина Синякова (Чехия) - 1:6, 6:3, 6:0

Джоанна Конта (Великобритания) - Слоан Стивенс (США, 3) - 6:4, 6:3