Потапова и Звонарева победили Дзаламидзе и Родионову в первом круге Moscow River Cup

Россиянки Анастасия Потапова и Вера Звонарева вышли во второй круг турнира Moscow River Cup в парном разряде. Дуэт одолел еще одну россиянку Нателу Дзаламидзе и представительницу Австралии Анастасию Родионову.
В другом матче Александра Панова и Галина Воскобоева одолели Моник Адамчак и Джессику Мур.
Москва (Россия)
Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Анастасия ПОТАПОВА/Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) - Натела ДЗАЛАМИДЗЕ/Анастасия Родионова (Россия/Австралия, 4) - 4:6, 6:3, 10:6
Александра ПАНОВА/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан) - Моник Адамчак/Джессика Мур (Австралия, 3) - 7:6, 6:2
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