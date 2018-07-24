16:39 | Теннис — WTA

Потапова и Звонарева победили Дзаламидзе и Родионову в первом круге Moscow River Cup


Россиянки Анастасия Потапова и Вера Звонарева вышли во второй круг турнира Moscow River Cup в парном разряде. Дуэт одолел еще одну россиянку Нателу Дзаламидзе и представительницу Австралии Анастасию Родионову. 

В другом матче Александра Панова и Галина Воскобоева одолели Моник Адамчак и Джессику Мур.

Москва (Россия) 

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad 

Призовой фонд 626 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Первый круг 

Анастасия ПОТАПОВА/Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) - Натела ДЗАЛАМИДЗЕ/Анастасия Родионова (Россия/Австралия, 4) - 4:6, 6:3, 10:6

Александра ПАНОВА/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан) - Моник Адамчак/Джессика Мур (Австралия, 3) - 7:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/moscow/2018/

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