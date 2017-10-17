Потапова и Лапко обыграли Кудрявцеву и Росольску на "ВТБ Кубке Кремля"

Россиянка Анастасия Потапова в паре с белорусской Верой Лапко вышли в 1/4 финала турнира "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде. Сегодня они в двух сетах обыграли россиянку Аллу Кудрявцеву и польку Алисию Росольску.
За выход в полуфинал Потапова и Лапко поборются с Тимеа Бабош из Венгрии и Андреа Главачковой из Чехии.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 790 208 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Лапко/ПОТАПОВА (Белоруссия/Россия) - КУДРЯВЦЕВА/Росольска (Россия/Польша) - 6:2, 6:4
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