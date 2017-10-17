Потапова и Лапко обыграли Кудрявцеву и Росольску на "ВТБ Кубке Кремля"

Россиянка Анастасия Потапова в паре с белорусской Верой Лапко вышли в 1/4 финала турнира "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде. Сегодня они в двух сетах обыграли россиянку Аллу Кудрявцеву и польку Алисию Росольску.

За выход в полуфинал Потапова и Лапко поборются с Тимеа Бабош из Венгрии и Андреа Главачковой из Чехии.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лапко/ПОТАПОВА (Белоруссия/Россия) - КУДРЯВЦЕВА/Росольска (Россия/Польша) - 6:2, 6:4