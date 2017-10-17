20:20 | Теннис — WTA

Потапова и Лапко обыграли Кудрявцеву и Росольску на "ВТБ Кубке Кремля"


Россиянка Анастасия Потапова в паре с белорусской Верой Лапко вышли в 1/4 финала турнира "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде. Сегодня они в двух сетах обыграли россиянку Аллу Кудрявцеву и польку Алисию Росольску.

За выход в полуфинал Потапова и Лапко поборются с Тимеа Бабош из Венгрии и Андреа Главачковой из Чехии.

Москва (Россия) 

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 790 208 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Лапко/ПОТАПОВА (Белоруссия/Россия) - КУДРЯВЦЕВА/Росольска (Россия/Польша) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2017/12/

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