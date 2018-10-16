Потапова и Харт вышли во второй раунд парного турнира "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с британкой Хэрриет Дарт пробилась во второй раунд "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. Они обыграли дуэт Оксана Калашникова/Деми Схурс (Грузия/Голландия) - 6:4, 6:4.

В следующем раунде победительницы сыграют с парой Кристина Младенович (Франция)/Галина Воскобоева (Казахстан)/

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 867 766 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Хэрриет Дарт/Анастасия Потапова (Великобритания/Россия) - Оксана Калашникова/Деми Схурс (Грузия/Голландия) - 6:4, 6:4