13:55 | Теннис — WTA

Потапова и Харт вышли во второй раунд парного турнира "ВТБ Кубка Кремля"

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Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с британкой Хэрриет Дарт пробилась во второй раунд "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. Они обыграли дуэт Оксана Калашникова/Деми Схурс (Грузия/Голландия) - 6:4, 6:4.

В следующем раунде победительницы сыграют с парой Кристина Младенович (Франция)/Галина Воскобоева (Казахстан)/

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 867 766 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Хэрриет Дарт/Анастасия Потапова (Великобритания/Россия) - Оксана Калашникова/Деми Схурс (Грузия/Голландия) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2018/12/

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