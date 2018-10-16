Потапова и Харт вышли во второй раунд парного турнира "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с британкой Хэрриет Дарт пробилась во второй раунд "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. Они обыграли дуэт Оксана Калашникова/Деми Схурс (Грузия/Голландия) - 6:4, 6:4.
В следующем раунде победительницы сыграют с парой Кристина Младенович (Франция)/Галина Воскобоева (Казахстан)/
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 867 766 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Хэрриет Дарт/Анастасия Потапова (Великобритания/Россия) - Оксана Калашникова/Деми Схурс (Грузия/Голландия) - 6:4, 6:4
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