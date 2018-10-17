Потапова и Дарт проиграли в 1/4 финала парного турнира "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре с британкой Хэрриет Дарт проиграла в 1/4 финала парного турнира "ВТБ Кубка Кремля". Их обыграли француженка Кристина Младенович и представительница Казахстана Галина Воскобоева - 6:3, 6:1.
В полуфинале Младенович и Воскобоева сыграют с победителями матча Ольга Дорошина (Россия)/Полина Монова (Россия) - Александра Панова (Россия)/Лаура Зигемунд (Германия).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 867 766 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Кристина Младенович/Галина Воскобоева (Франция/Казахстан) - Хэрриет Дарт/Анастасия Потапова (Великобритания/Россия) - 6:3, 6:1
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