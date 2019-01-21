Победы Уильямс и Барти помогут Халеп сохранить первое место в рейтинге WTA по итогам Australian Open

Обойти первую ракетку мира Симону Халеп в рейтинге WTA по итогам турнира "Большого шлема" Australian Open могут четыре теннисистки: японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.
Напомним, американская теннисистка Серена Уильямс обыграла румынку (6:1, 4:6, 6:4) в 1/8 финала Australian Open в женском одиночном разряде.
Таким образом, Осака и Квитова смогут обойти Халеп в рейтинге, если выиграют в четвертьфинале, а Свитолиной и Плишковой для этого нужно выйти в финал.
В 1/4 финала между собой сыграют следующие теннисистки:
Серена Уильямс (США, 16-й номер посева) – Каролина Плишкова (Чехия, 7)
Наоми Осака (Япония, 4) – Элина Свитолина (Украина, 6)
Петра Квитова (Чехия, 8) – Эшли Барти (Австралия, 15)
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даниэль Коллинз (США)
Таким образом, помочь Симоне Халеп сохранить первую строчку в рейтинге поможет победа Серены Ульямс над Каролиной Плишковой в четвертьфинале и над Элиной Свитолиной в полуфинале, а также поражение Петры Квитовой от Эшли Барти в четвертьфинале.
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