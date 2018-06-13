Победительница Уимблдона Бартоли отказалась от продолжения карьеры

Французская теннисистка Марион Бартоли сообщила, что не сможет возобновить профессиональную карьеру. В 2013 году она выиграла Уимблдон, а спустя месяц ушла из тенниса. В конце 2017 года спортсменка заявила, что хочет вернуться в WTA-тур.

"К моему сожалению, я вынуждена прекратить попытки вернуться в теннис. Увеличение количества тренировок снова вызвало боль в правом плече. Это несовместимо с игрой на самом высоком уровне. Я хочу поблагодарить тех людей, которые сопровождали меня в этом замечательном приключении", - написала Бартоли на своей странице в Твиттер.