Победительница Уимблдона-2017 Мугуруса проиграла 47-й ракетке мира

Испанка Гарбинье Мугуруса в матче второго круга Уимблдона в трех сетах уступила 47-й ракетке мира Элисон Ван Уйтванк из Бельгии – 7:5, 2:6, 1:6. Мугуруса – победительница Уимблдона-2017.
Для 24-летней Ван Уйтванк это первая в карьере победа над теннисисткой из топ-10, она впервые вышла в третий круг Уимблдона.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – 5:7, 6:2, 6:1
Through to the third round at #Wimbledon for the first time - and defeating the defending champion to seal it...– Wimbledon (@Wimbledon) 5 июля 2018 г.
A brilliant performance, Alison Van Uytvanck 👏 pic.twitter.com/SrBuWbKr9e
Дополнительная информация
Материалы других СМИ