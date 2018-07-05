Победительница Уимблдона-2017 Мугуруса проиграла 47-й ракетке мира

Испанка Гарбинье Мугуруса в матче второго круга Уимблдона в трех сетах уступила 47-й ракетке мира Элисон Ван Уйтванк из Бельгии – 7:5, 2:6, 1:6. Мугуруса – победительница Уимблдона-2017.

Для 24-летней Ван Уйтванк это первая в карьере победа над теннисисткой из топ-10, она впервые вышла в третий круг Уимблдона.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – 5:7, 6:2, 6:1