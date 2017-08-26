Плишкова запустила торги на бирже в Нью-Йорке

Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова и президент Ассоциации тенниса США Катрина Адамс объявили о начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает сайт WTA. Они ударили в колокол, который открывает работу биржи.

– Я знаю не так много о торгах и тому подобном, но для меня это что-то новое, – сказала Плишкова.

Напомним, 28 августа в Нью-Йорке стартует основная сетка US Open. В этот день чешская теннисистка встретится с японкой Мисой Егучи.