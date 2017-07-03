Плишкова вышла в лидеры чемпионской гонки WTA, Кузнецова осталась 9-й

Чешка Каролина Плишкова вышла на первое место в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации (WTA). Румынка Симона Халеп и украинка Элина Свитолина опустились на 2-е и 3-е места сооответственно.

Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 9-й позиции, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина занимают 11-ю и 12-е строчки соответственно.

Чемпионская гонка WTA

Положения на 3 июля

1 (3*). Плишкова (Чехия) – 3757 очков

2 (1). Халеп (Румыния) – 3590

3 (2). Свитолина (Украина) – 3330

4 (6). Возняцки (Дания) – 2976

5 (4). Остапенко (Латвия) – 2932

6 (5). Младенович (Франция) – 2767

7 (7). Конта (Великобритания) – 2675

8 (8). В. Уильямс (США) – 2367

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2155

10 (11). Мугуруса (Испания) - 1793

11 (11). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1697

12 (12). ВЕСНИНА (Россия) – 1655...

30 (29). КАСАТКИНА (Россия) - 953...

47 (46). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 731...

53 (52). МАКАРОВА (Россия) - 669...

60 (67). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 573...

70 (77). РОДИНА (Россия) - 528

* – положение в предыдущем рейтинге