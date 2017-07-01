Плишкова выиграла турнир в Истборне, победив Возняцки

Чешка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Истборне. В финальном матче третий номер "посева" победила датчанку Каролин Возняцки в двух сетах.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Aegon International Eastbourne

Призовой фонд 753 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Плишкова Кар. (Чехия, 3) - Возняцки (Дания, 6) - 6:4, 6:4