Плишкова выиграла турнир в Истборне, победив Возняцки

Чешка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Истборне. В финальном матче третий номер "посева" победила датчанку Каролин Возняцки в двух сетах.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Aegon International Eastbourne
Призовой фонд 753 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Плишкова Кар. (Чехия, 3) - Возняцки (Дания, 6) - 6:4, 6:4
Czechplayer
Отлично! Эх, вот бы на Уимблдоне финал Плишкова с Квитовой.
16:51
Thomas_Boy_
Да ну что ж такое...(((
16:36
shpasic
первая пока что "вечно-влетающая-касаткиной-и-павлюченковой".
16:23
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Девятый титул в карьере и третий в сезоне.) Браво, Каро!)) Что там с рейтингом?) Не первая ещё?) Ждёмс!))
16:05