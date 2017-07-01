16:00 | ТЕННИС — WTA

Плишкова выиграла турнир в Истборне, победив Возняцки

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Чешка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Истборне. В финальном матче третий номер "посева" победила датчанку Каролин Возняцки в двух сетах.

Истборн (Великобритания) 

Турнир WTA Aegon International Eastbourne 

Призовой фонд 753 900 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Финал 

Плишкова Кар. (Чехия, 3) - Возняцки (Дания, 6) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/eastbourne/2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Czechplayer

Отлично! Эх, вот бы на Уимблдоне финал Плишкова с Квитовой.

16:51

Thomas_Boy_

Да ну что ж такое...(((

16:36

shpasic

первая пока что "вечно-влетающая-касаткиной-и-павлюченковой".

16:23

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Девятый титул в карьере и третий в сезоне.) Браво, Каро!)) Что там с рейтингом?) Не первая ещё?) Ждёмс!))

16:05