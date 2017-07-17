Плишкова возглавила рейтинг WTA

Чешка Каролина Плишкова впервые в карьере возглавила рейтинг WTA. Она стала первой представительницей своей страны, кому это удалось.

Напомним, что Плишкова проиграла уже во втором круге прошедшего Уимблдона. Ее соперницы за лидерство в рейтинге, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер, проигралив 1/4 и 1/8 финала турнира соответственно.

Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, расположилась на восьмой строчке. Мария Шарапова поднялась на девять позиций и занимая 171-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 17 июля

1 (3*). Плишкова (Чехия) - 6855 очков

2 (2). Халеп (Румыния) - 6670

3 (1). Кербер (Германия) - 5975

4 (7). Конта (Великобритания) - 5110

5 (15). Мугуруса (Испания) - 4990

6 (5). Свитолина (Украина) - 4935

7 (6). Возняцки (Дания) - 4780

8 (8). Кузнецова (Россия) - 4500

9 (11). В. Уильямс (США) - 4461

10 (10). РАДВАНСКА (Польша) - 3985...

18 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2160

19 (16). ВЕСНИНА (Россия) - 2121...

31 (30). КАСАТКИНА (Россия) - 1520...

59 (47). МАКАРОВА (Россия) - 1025...

65 (66). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 933…

85 (80). РОДИНА (Россия) - 712...

92 (75). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 669...

171 (180). ШАРАПОВА (Россия) – 310

* - положение в предыдущем рейтинге