Плишкова уступила Остапенко в итоговом турнире WTA в Сингапуре

Представительница Латвии Елена Остапенко в итоговом турнире WTA в Сингапуре одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой – 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.
Отметим, что третья "сеяная" гарантировала себе первое место в Белой группе. В свою очередь Остапенко потеряла шансы на выход в полуфинал турнира.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Остапенко (Латвия, 7) – Плишкова Кар. (Чехия, 3) – 6:3, 6:1
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Бней Иегуда
Спасибо букам за вкусный кэф.)) Было понятно, что Плишкова будет сливать, а Алёнка хлопнет дверью.) У одной первое место, другая - крайняя.)
12:27