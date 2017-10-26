Плишкова уступила Остапенко в итоговом турнире WTA в Сингапуре

Представительница Латвии Елена Остапенко в итоговом турнире WTA в Сингапуре одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой – 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.

Отметим, что третья "сеяная" гарантировала себе первое место в Белой группе. В свою очередь Остапенко потеряла шансы на выход в полуфинал турнира.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Остапенко (Латвия, 7) – Плишкова Кар. (Чехия, 3) – 6:3, 6:1