Плишкова, Стосур и Соболенко вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэлссе

Арина Соболенко из Белоруссии переиграла Варвару Лепченко из США в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Также в следующий круг вышли китаянка Ван Цян, чешка Кристина Плишкова, хорватка Петра Мартич и швейцарка Белинда Бенчич.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Цян (Китай) – Тимеа Бачински (Швейцария) – 6:0, 4:6, 6:2

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Александра Крунич (Сербия) – 3:6, 6:4, 6:1

Саманта Стосур (Австралия) – Лорен Дэвис (США) – 3:6, 6:3, 6:3

Мария Саккари (Греция) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 6:2

Кристина Плишкова (Чехия) – Дуань Инин (Китай, Q) – 6:4, 7:6

Кайя Канепи (Эстония) – Куруми Нара (Япония, Q) – 1:6, 6:4, 6:4

Петра Мартич (Хорватия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:1

Маркета Вондроушова (Чехия) – Мэдисон Бренгл (США, Q) – 6:2, 6:2

Сачия Викери (США, Q) – Эжени Бушар (Канада, WC) – 6:3, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия) – Варвара Лепченко (США) – 7:5, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 1:6, 6:1, 7:6

София Кенин (США, Q) – Клер Лю (США, WC) – 6:2, 6:0