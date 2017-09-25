Плишкова стала третьей в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова отыграла две позиции

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Чешка Каролина Плишкова поднялась на третье место, сместив украинку Элину Свитолину. Датчанка Каролин Возняцки и американка Винус Уильямс поменялись местами – они занимают 5-ю и 6-ю строчку соответственно. На первом месте по-прежнему располагается испанка Гарбинье Мугуруса.

Десятку лучших замыкает россиянка Светлана Кузнецова. Ее соотечественница Анастасия Павлюченкова отыграла две позиции и занимает 15-е место. Евгения Родина поднялась на 9 строчек и теперь располагается на 73-й.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 25 сентября

1 (1*). Мугуруса (Испания) – 5491 очко

2 (2). Халеп (Румыния) – 5025

3 (4). Плишкова (Чехия) – 4896

4 (3). Свитолина (Украина) – 4815

5 (6). Возняцки (Дания) – 4620

6 (5). В. Уильямс (США) – 4612

7 (8). Остапенко (Латвия) – 3772

8 (7). Конта (Великобритания) – 3655

9 (9). Младенович (Франция) – 2876

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2846…

15 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2195…

18 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 1972...

29 (31). КАСАТКИНА (Россия) – 1490…

35 (34). МАКАРОВА (Россия) – 1356...

60 (58). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 878…

65 (63). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 801…

74 (83). РОДИНА (Россия) – 740…

89 (88). ШАРАПОВА (Россия) – 605

* – положение в предыдущем рейтинге