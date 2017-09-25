Плишкова стала третьей в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова отыграла две позиции

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Чешка Каролина Плишкова поднялась на третье место, сместив украинку Элину Свитолину. Датчанка Каролин Возняцки и американка Винус Уильямс поменялись местами – они занимают 5-ю и 6-ю строчку соответственно. На первом месте по-прежнему располагается испанка Гарбинье Мугуруса.
Десятку лучших замыкает россиянка Светлана Кузнецова. Ее соотечественница Анастасия Павлюченкова отыграла две позиции и занимает 15-е место. Евгения Родина поднялась на 9 строчек и теперь располагается на 73-й.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 25 сентября
1 (1*). Мугуруса (Испания) – 5491 очко
2 (2). Халеп (Румыния) – 5025
3 (4). Плишкова (Чехия) – 4896
4 (3). Свитолина (Украина) – 4815
5 (6). Возняцки (Дания) – 4620
6 (5). В. Уильямс (США) – 4612
7 (8). Остапенко (Латвия) – 3772
8 (7). Конта (Великобритания) – 3655
9 (9). Младенович (Франция) – 2876
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2846…
15 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2195…
18 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 1972...
29 (31). КАСАТКИНА (Россия) – 1490…
35 (34). МАКАРОВА (Россия) – 1356...
60 (58). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 878…
65 (63). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 801…
74 (83). РОДИНА (Россия) – 740…
89 (88). ШАРАПОВА (Россия) – 605
* – положение в предыдущем рейтинге
- Светлана Кузнецова
- Каролин Возняцки
- Анастасия Павлюченкова
- Винус Уильямс
- Евгения Родина
- Элина Свитолина
- Гарбинье Мугуруса
- Каролина Плишкова