Плишкова, Севастова, Контавейт и Векич вышли в третий круг турнира в Брисбене

Чешка Каролина Плишкова пробилась в третий круг турнира WTA в Брисбене (Австралия). В матче второго раунда теннисистка обыграла свою соотечественницу Марию Боузкову - 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
В других матчах дня латвийка Анастасия Севастова обыграла британку Хэрриет Дарт (6:2, 6:0), эстонка Анетт Контавейт переиграла чешку Петру Квитову (7:5, 7:6(7:1), а представительница Хорватии Донна Векич обыграла голландку Кики Бертенс (7:6(7:5), 1:6, 7:5).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 899 500 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Севастова (Латвия, 8) - Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) - 6:2, 6:0
Анетт Контавейт (Эстония) - Петра Квитова (Чехия, 4) - 7:5, 7:6(7:1)
Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Мария Боузкова (Чехия, Q) - 7:5, 6:2
Донна Векич (Хорватия) - Кики Бертенс (Голландия, 6) - 7:6(7:5), 1:6, 7:5
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