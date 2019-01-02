Плишкова, Севастова, Контавейт и Векич вышли в третий круг турнира в Брисбене

Чешка Каролина Плишкова пробилась в третий круг турнира WTA в Брисбене (Австралия). В матче второго раунда теннисистка обыграла свою соотечественницу Марию Боузкову - 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В других матчах дня латвийка Анастасия Севастова обыграла британку Хэрриет Дарт (6:2, 6:0), эстонка Анетт Контавейт переиграла чешку Петру Квитову (7:5, 7:6(7:1), а представительница Хорватии Донна Векич обыграла голландку Кики Бертенс (7:6(7:5), 1:6, 7:5).

Брисбен (Австралия)



Турнир WTA Brisbane International



Призовой фонд 899 500 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Севастова (Латвия, 8) - Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) - 6:2, 6:0

Анетт Контавейт (Эстония) - Петра Квитова (Чехия, 4) - 7:5, 7:6(7:1)

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Мария Боузкова (Чехия, Q) - 7:5, 6:2

Донна Векич (Хорватия) - Кики Бертенс (Голландия, 6) - 7:6(7:5), 1:6, 7:5

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