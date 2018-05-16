Плишкова проиграла Саккари и не пробилась в третий круг турнира в Риме

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову во втором круге турнира в Риме. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:5.
Следующей соперницей Саккари станет победительница поединка Ирина-Камелия Бегу – Ангелик Кербер.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 3:6, 6:3, 7:5
Мэдисон Кис (США, 13) – Донна Векич (Хорватия, Q) – 7:6(7:2), 7:6(7:0)
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from siberia with love
вот это каролина зажгла))) вот тебе и снежная королева))) молодца)) засудили ее конечно в решающий момент но чтоб ракеткой лупить по вышки судьи))) такое даже качок транс не делал(дальше угроз физ расправы дело не пошло)))) боюсь дисквалифицируют
16:11