15:55 | Теннис — WTA

Плишкова проиграла Саккари и не пробилась в третий круг турнира в Риме

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Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову во втором круге турнира в Риме. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Следующей соперницей Саккари станет победительница поединка Ирина-Камелия БегуАнгелик Кербер.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 3:6, 6:3, 7:5

Мэдисон Кис (США, 13) – Донна Векич (Хорватия, Q) – 7:6(7:2), 7:6(7:0)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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from siberia with love

вот это каролина зажгла))) вот тебе и снежная королева))) молодца)) засудили ее конечно в решающий момент но чтоб ракеткой лупить по вышки судьи))) такое даже качок транс не делал(дальше угроз физ расправы дело не пошло)))) боюсь дисквалифицируют

16:11

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