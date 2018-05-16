Плишкова проиграла Саккари и не пробилась в третий круг турнира в Риме

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову во втором круге турнира в Риме. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Следующей соперницей Саккари станет победительница поединка Ирина-Камелия Бегу – Ангелик Кербер.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 3:6, 6:3, 7:5

Мэдисон Кис (США, 13) – Донна Векич (Хорватия, Q) – 7:6(7:2), 7:6(7:0)