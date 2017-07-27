Плишкова получила травму во время игры, попытавшись подвинуть вентилятор

Чешка Каролина Плишкова получила необычную травму во втором круге турнира в Наньчане. Она вынуждена была отказаться от борьбы в матче с японкой Нао Хибино по ходу первого сета.
Травму Плишковой нанес вентилятор, который стоял около ее скамейки рядом с кортом. Она попыталась его передвинуть, но большой палец левой руки неудачно застрял и повредился. Из-за этого Плишкова не смогла продолжить игру.
Kristyna Pliskova has retired due to a hand injury.– WTA (@WTA) 27 июля 2017 г.
Nao Hibino reaches @JiangxiOpen Quarterfinals! pic.twitter.com/srqWZrIFpZ