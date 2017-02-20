Плишкова поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA

Чешка Каролина Плишкова вышла на второе место в чемпионской гонке WTA. На прошедшей неделе она выиграла турнир в Дохе. Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова опустилась с девятого места на одиннадцатое.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 20 февраля

1 (1*). С. Уильямс (США) – 2030 очков

2 (4). Кар. Плишкова (Чехия) – 1370

3 (2). В. Уильямс (США) – 1331

4 (3). Конта (Великобритания) – 1010

5 (5). Вандевэй (США) – 835

6 (6). Лучич-Барони (Хорватия) – 823

7 (7). Мугуруса (Испания) – 670

8 (14). Цибулкова (Словакия) - 655

9 (8). Свитолина (Украина) – 595

9 (29). Возняцки (Дания) - 595

11 (9). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 586..

13 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 495...

18 (15). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 442...

26 (44). КАСАТКИНА (Россия) – 320...

33 (40). ВЕСНИНА (Россия) – 287...

38 (41). РОДИНА (Россия) – 244

39 (35). МАКАРОВА (Россия) – 243...

49 (50). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 207...

57 (56). БЛИНКОВА (Россия) – 176

* – положение в предыдущем рейтинге