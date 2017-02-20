Плишкова поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA

Чешка Каролина Плишкова вышла на второе место в чемпионской гонке WTA. На прошедшей неделе она выиграла турнир в Дохе. Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова опустилась с девятого места на одиннадцатое.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 20 февраля
1 (1*). С. Уильямс (США) – 2030 очков
2 (4). Кар. Плишкова (Чехия) – 1370
3 (2). В. Уильямс (США) – 1331
4 (3). Конта (Великобритания) – 1010
5 (5). Вандевэй (США) – 835
6 (6). Лучич-Барони (Хорватия) – 823
7 (7). Мугуруса (Испания) – 670
8 (14). Цибулкова (Словакия) - 655
9 (8). Свитолина (Украина) – 595
9 (29). Возняцки (Дания) - 595
11 (9). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 586..
13 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 495...
18 (15). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 442...
26 (44). КАСАТКИНА (Россия) – 320...
33 (40). ВЕСНИНА (Россия) – 287...
38 (41). РОДИНА (Россия) – 244
39 (35). МАКАРОВА (Россия) – 243...
49 (50). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 207...
57 (56). БЛИНКОВА (Россия) – 176
* – положение в предыдущем рейтинге