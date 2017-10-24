19:24 | Теннис — WTA

Плишкова победила Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового турнира года с первого места в группе

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Каролина Плишкова победила Гарбинье Мугурусу в матче Белой группы Итогового турнира года. В первом поединке чешка одолела Винус Уильямс и, таким образом, вышла в полуфинал с первого места.

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Белая группа 

Плишкова Кар. (Чехия, 3) - Мугуруса (Испания, 2) - 6:2, 6:2

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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diskmen

Бней Иегуда ты просто заширился на этом теннисе.Может перейдёшь на бейсбол или американский футбол.Там наши то-же не блещут.

19:48

poxi58

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in

19:48

Бней Иегуда

Плишкова никто! - говорили они...) поклонники Макаровой, Весниной, Павлюченковой.)) Каро, поздравления!)) С полуфиналом и досрочным первым местом!) Винус и Гарбин разыграют вторую путёвка.) Алёна крайняя, как и ожидалось, хороший для неё опыт с экс-первыми ракетками мира.)

19:43