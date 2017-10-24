Плишкова победила Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового турнира года с первого места в группе

Каролина Плишкова победила Гарбинье Мугурусу в матче Белой группы Итогового турнира года. В первом поединке чешка одолела Винус Уильямс и, таким образом, вышла в полуфинал с первого места.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Плишкова Кар. (Чехия, 3) - Мугуруса (Испания, 2) - 6:2, 6:2
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diskmen
Бней Иегуда ты просто заширился на этом теннисе.Может перейдёшь на бейсбол или американский футбол.Там наши то-же не блещут.
19:48
poxi58
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19:48
Бней Иегуда
Плишкова никто! - говорили они...) поклонники Макаровой, Весниной, Павлюченковой.)) Каро, поздравления!)) С полуфиналом и досрочным первым местом!) Винус и Гарбин разыграют вторую путёвка.) Алёна крайняя, как и ожидалось, хороший для неё опыт с экс-первыми ракетками мира.)
19:43