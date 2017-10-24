Плишкова победила Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового турнира года с первого места в группе

Каролина Плишкова победила Гарбинье Мугурусу в матче Белой группы Итогового турнира года. В первом поединке чешка одолела Винус Уильямс и, таким образом, вышла в полуфинал с первого места.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Плишкова Кар. (Чехия, 3) - Мугуруса (Испания, 2) - 6:2, 6:2