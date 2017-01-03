Плишкова обыграла Мухаммед и вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

В матче второго круга турнира в Австралии чешская теннисистка Каролина Плишкова в дух сетах одержала победу над американкой Азиа Мухаммед - 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 14 минут.

В матче первого круга австралийка Дестани Айява в трех сетах обыграла представительницу США Бетани Маттек-Сэндз - 2:6, 6:3, 6:4.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Плишкова Кар. (Чехия, 3) - Мухаммед (США, Q) - 6:1, 6:4

Первый круг

Айява (Австралия, Q) - Маттек-Сэндз (США, Q) - 2:6, 6:3, 6:4