Плишкова обыграла Мухаммед и вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

В матче второго круга турнира в Австралии чешская теннисистка Каролина Плишкова в дух сетах одержала победу над американкой Азиа Мухаммед - 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 14 минут.
В матче первого круга австралийка Дестани Айява в трех сетах обыграла представительницу США Бетани Маттек-Сэндз - 2:6, 6:3, 6:4.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Плишкова Кар. (Чехия, 3) - Мухаммед (США, Q) - 6:1, 6:4
Первый круг
Айява (Австралия, Q) - Маттек-Сэндз (США, Q) - 2:6, 6:3, 6:4