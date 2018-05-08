01:17 | Теннис — WTA

Плишкова обыграла Азаренко на турнире в Испании


Чешка Каролина Плишкова вышла в третий круг крупного турнира в Мадриде. Со счетом 6:2, 1:6, 7:5 она переиграла белоруску Викторию Азаренко. Матч длился 2 часа 8 минут. Плишкова выполнила семь эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 045 855 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Каролина Плишкова (Чехия) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 6:2, 1:6, 7:5. 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/

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