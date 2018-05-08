Плишкова обыграла Азаренко на турнире в Испании

Чешка Каролина Плишкова вышла в третий круг крупного турнира в Мадриде. Со счетом 6:2, 1:6, 7:5 она переиграла белоруску Викторию Азаренко. Матч длился 2 часа 8 минут. Плишкова выполнила семь эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 6:2, 1:6, 7:5.
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