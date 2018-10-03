19:30 | Теннис — WTA

Плишкова и Возняцки одержал победы на турнире в Пекине

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Состоялись матчи второго и третьего раунда турнира WTA в Пекине (Китай).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 275 114 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Севастова (Латвия) - Донна Векич (Хорватия) - 6:3, 6:2

Доминика Цибулкова (Словакия) - Слоан Стивенс (США, 9) - 4:6, 6:2, 6:3

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:3, 6:4

Чжан Шуай (Китай) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:1, 6:2

Каролин Возняцки (Дания, 2) - Петра Мартич (Хорватия) - 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2018/12/

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