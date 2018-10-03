Плишкова и Возняцки одержал победы на турнире в Пекине

Состоялись матчи второго и третьего раунда турнира WTA в Пекине (Китай).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 275 114 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Севастова (Латвия) - Донна Векич (Хорватия) - 6:3, 6:2
Доминика Цибулкова (Словакия) - Слоан Стивенс (США, 9) - 4:6, 6:2, 6:3
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:3, 6:4
Чжан Шуай (Китай) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:1, 6:2
Каролин Возняцки (Дания, 2) - Петра Мартич (Хорватия) - 7:5, 6:3