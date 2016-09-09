Плишкова и Хань Синьюнь вышли в полуфинал турнира в Китае

Чешская теннисистка Кристина Плишкова в четвертьфинале турнира в Китае одержала победу над Александрой Крунич - 6:2, 6:4. В другой встрече китаянка Ван Цян уступила американке Грэйс Мин (7:5, 2:6, 3:6), в матче между представительницами Поднебесной Хань Синьюнь переиграла Ван Яфань (0:6, 7:5, 6:4).

Далянь (Китай)

Турнир WTA Dalian Women's Tennis Open

Призовой фонд 115 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Плишкова Кр. (Чехия) - Крунич (Сербия) - 6:2, 6:4

Мин (США) - Ван Цян (Китай, 1) - 5:7, 6:2, 6:3

Хань Синьюнь (Китай) - Ван Яфань (Китай) - 0:6, 7:5, 6:4